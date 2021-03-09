快訊

蓄水率創半世紀來新低 德基水庫庫底裸露「前所未見」

週刊爆同居黨發言人顏若芳 王定宇：只是分租房間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梅琳達·蓋茲：全球群體免疫2022年實現

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
億萬富翁慈善家梅琳達蓋茲。擷自臉書
億萬富翁慈善家梅琳達蓋茲。擷自臉書

以比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）共同主席身分，捐出數百萬劑新冠疫苗的億萬富翁慈善家梅琳達・蓋茲（Melinda Gates）說，全球群體免疫可能在2022年的某個時點達成。

梅琳達說，新冠疫苗，尤其是嬌生（Johnson & Johnson）的單劑疫苗，很可能年底前無法送達開發中國家，「所以全球群體免疫會是2022年的某個時點」。她補充：「我認為我們都很期望。不只在美國，全球各地有許多人都在受苦。」

世界領袖和全球各國公衛官員都在努力派發疫苗，希望終結這場造成逾1.17億人感染、近260萬人病殁的疫情。

專家表示，各國可能需要數月甚至數年的時間，才能為足夠多的人接種疫苗，實現群體免疫。費時愈久，病毒有愈多機會演化出更危險的新變種。

上月，比爾・蓋茲表示，發展中國家取得並注射疫苗是「終結疫情的唯一途徑」。世界衛生官員一直擔心，隨著美國、中國和歐洲大部分地區搶購疫苗，較貧窮的國家將失去疫苗供應。

在此同時，美國疾病管制與預防中心（CDC）的流行病學家麥克尼爾（Adam MacNeil）2月底告訴食品藥物管理局（FDA），美國距離群體免疫還很遠。

根據CDC數據，。截至美東時間8日上午6時，美國3.31億人口中僅6,000萬人接受了至少一劑的新冠疫苗注射。其中的3,120萬人已完全接種。

美國總統拜登的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）說，為實現群體免疫，目標是為70%至85%的美國人口--約2.32億至2.81億人--接種疫苗。

周一稍早，CDC發布新指南說，完全接種疫苗的人可以不戴口罩、不必維持6呎遠，安全地與已接種疫苗的人和部分未接種疫苗但危險度較低的人會面。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

接種科興疫苗後死亡 港九天三例

香港16日起 接種中德合製復必泰疫苗

越南啟動疫苗接種 河內等3省市率先開打

馬來西亞增購輝瑞疫苗 考慮放棄洽購嬌生

相關新聞

美CDC新指南：已接種疫苗的人可以不戴口罩互相拜訪

美國疾管中心（CDC）8日表示，已全面接種新冠肺炎疫苗的人，可以不戴口罩在室內進行小規模聚會，但在公共場所仍須配戴，並避...

梅琳達·蓋茲：全球群體免疫2022年實現

以比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）共同主席身分，捐出數百萬劑...

接種科興疫苗後死亡 港九天三例

香港再有人接種大陸科興新冠疫苗後死亡，這是九天內接種科興疫苗死亡第三例，另有多人接種後不適送院，其中一人危殆。香港專家委...

日本醫院：以施打胰島素針筒接種疫苗 可多打幾次

日本京都府宇治德洲會醫院8日表示，如果用對糖尿病患者施打胰島素的針筒來接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺...

圖表看疫情／越南通報疑似台灣移入病例 驗第2次才呈陽性

越南8日通報一起疑似自台灣移入的確診病例。根據通報，患者是44歲的台灣男性，2月22日從台灣入境越南，3月7日第2次檢驗結果為陽性，目前在醫院治療中。

敘利亞總統阿塞德及第一夫人 確診染新冠病毒

敘利亞總統府今天表示，總統阿塞德（Bashar al-Assad）及他的妻子阿斯瑪（Asma al-Assad）在出現輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。