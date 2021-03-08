香港16日起 接種中德合製復必泰疫苗

香港政府16日起將為民眾接種中國復星和德國BioNTech合作生產的信使核糖核酸（mRNA）疫苗。這是繼科興疫苗後，港府為市民施打的第2種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

這款名為「復必泰」的疫苗，香港目前已進口134.3萬劑。公務員事務局長聶德權今天宣布，將為7個優先族群接種，涉及130萬人。

這7個優先族群包括餐館、菜市場、超市、便利店員工等；計程車司機、小巴司機和鐵路車長等；建築工人；保全人員、清潔工人等；學校教職員等；旅遊業從業員等；健身中心、美容業等列管行業員工等。

據公布，港府安排這些民眾自16日起接種「復必泰」，但先前已有1200人預先接種。

港府2月26日起首先為5類優先群組接種中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗「克爾來福」，至今有9.18萬人接種。

被安排接種科興疫苗的主要是60歲以上人士，但至今有2人在接種後死亡。相關醫學專家表示，2人的死亡與疫苗無關。

另據媒體報導，一名4天前曾接種科興疫苗的71歲男子今天死亡，這起個案仍有待港府進一步公布。

此外，香港今天新增9例COVID-19確診案，其中6例為本土病例，3例屬境外移入。