新冠肺炎疫情何時能完全終結？專家坦言：至少還需要5年

「要使全球情況恢復正常，疫苗的施打量將需要覆蓋全世界70％至85％的人口。」在這標準上，應該給足夠的人群接種疫苗，才能夠遏止疫苗不再自由傳播。

新冠肺炎疫情自2019年底爆發以來徹底的改變世界，你我習以為常的生活早已崩壞、難以恢復曾經的美好──不少人期待出國、希望有朝一日出門能不再戴口罩的日子──而這樣平凡的訴求，究竟何時能夠重現？

近月來，隨著疫苗的研發成功和逐步施打，似乎正意味著疫情終於有緩解的態勢，但離要真正回歸疫情前的日子，專家坦言還有一段時間需要努力，《Bloomberg》便邀請專家以大數據方式評估疫情的現況並加以演算估計，解答全世界都想要知道的問題：疫情究竟何時結束？

疫苗至少要80％人口都接種才安全

《Bloomberg》建立了全球最大的新冠肺炎疫苗數據庫，追蹤了全球範圍內的2.65億劑疫苗（持續變化），美國（USA）免疫學專家安東尼弗契（Anthony Fauci）表示，「要使全球情況恢復正常，疫苗的施打量將需要覆蓋全世界70％至85％的人口。」在這標準上，應該給足夠的人群接種疫苗，才能夠遏止疫苗不再自由傳播。

根據數據顯示，在全球範圍內，最新的疫苗接種率平均為每天約615萬劑，如果以這樣的速率下去，至少約5年的時間才能達到70％的普及。

在亞洲國家疫苗接種率普遍慢於全世界的狀況下，以色列（Israel）反而是目前全球疫苗施打最快速的國家。它們在短短兩個月內就將達到75％人口的接種率，而美國若要達到這個比率，預計要2022年後才能達到，而且各州的狀況差異甚大。

專家強調，與世界其它地區相比，富裕的西方國家的疫苗接種速度更快，按照目前的速度，整個世界將花費整整5年的時間才能全面普及。

不過，這個數字將隨著施打的狀況有著即時更新的變化，意即若施打順利，恢復正常生活的年限也將縮短。

群體免疫是疫情結束的關鍵

研究發現，依照當年各國施打疫苗的速率，中國（China）、智利（Chile）和加拿大（Canada）都需要5年的時間才能達到標準值。

科學家提點，接種疫苗確實可以在數週內正確的防範新冠肺炎，但如果一個國家或地區中只有少數人施打了疫苗，病毒還是會不受控制的繼續傳播；唯有愈多人施打疫苗、人們開始建立起對病毒的防禦措施，縱使有人感染，病毒也不會再傳播出去，這就是「群體免疫」（herd immunity）的改念。

所謂的群體免疫，係指人或動物群體中的很大比例對傳染病獲得免疫力，這能夠使得其他沒有免疫力的個體因此受到保護而不被傳染，在這當中，施打過疫苗、擁有抵抗力的個體的比例越高，易感個體與受感染個體間接觸的可能性便愈小。

而群體免疫的標準，在流行病學上會因傳播途徑的不同而有所差異，但基本上門檻都必須達到80％以上才有意義。

競爭激烈的疫苗大戰

《Bloomberg》強調，今日可用的疫苗需要兩劑才能完全接種成功，它們的疫苗施打覆蓋率是基於人群中的每人兩次劑量，但沒有區分第一劑或第二劑，因為這種細分法可能讓數據失準，而在所追蹤的國家中，也有20％的國家無法提供相關的訊息。

在疫苗發展方面，《Bloomberg》正在跟蹤全球9種最有希望開發的疫苗，而目前至少有100個國家或地區分別正施打7種不同藥廠的疫苗，數量有限。

各國莫不投入數十億美金的疫苗研發技術，在數千名志願者中進行測試、擴大生產，然後在創紀錄的最短時間內將疫苗推到市場上。

何時能出國？

「何時能出國？」是許多旅客心底最真切的渴望和吶喊。

專家強調，可以確定的是，新冠肺炎改變了人們所知的旅遊格局，未來需要出國的旅行者可能需要擁有接種疫苗的證明，或證明自己曾罹患新冠肺炎、痊癒後且帶有抗體的書面報告；許多國家也開始發布相關的指令，他們允許已接種過兩次疫苗的旅行者能夠不需要隔離。

在未來，人們對於旅遊的態度會有大幅的改變，以往對於說走就走、毫不猶豫的旅程，日後會徹底的破滅，甚至少數出差的行為會成為平衡社會經濟變化的樞紐，以改善令人難以置信的經濟慘況。

（作者／魯皓平 本文出自2021.3.3《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）