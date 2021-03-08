疫情封城兩個月 石家莊藁城區8日起解封

中國河北省石家莊市藁城區自1月6日被列為疫情高風險地區，官方宣布，今天起解除區域封閉管理，人員可跨區域流動。石家莊市是進入2021年後中國本土第一個2019冠狀病毒疾病疫情爆發地。

石家莊日報app今天報導，7日藁城區新一輪全員核酸檢測結果全部為陰性，為統籌疫情防控和經濟社會發展，石家莊市疫情防控指揮部決定，自8日起，對藁城區管控策略進行調整，解除區域封閉管理，人員可跨區域有序流動，全區有序恢復正常生產生活秩序，落實常態化疫情防控措施。

今年1月2日，藁城區增村鎮小果莊村出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，在各種謠言和輿情壓力下，石家莊市官方直到1月5日晚間才召開疫情發布會。此後疫情迅速蔓延，至1月19日河北省已有逾800個確診病例。

藉由區域封閉管理、對進出交通控管等，中國開年的疫情趨緩，河北省在3日的現有確診病例為零，藁城區也在今天解除封閉管理。