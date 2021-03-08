達賴喇嘛接種印度產AZ疫苗

（德國之聲中文網）美聯社報道稱，在施打疫苗之後，達賴喇嘛呼籲人們鼓起勇氣接種疫苗。

他說："為了防止出現嚴重的問題，接種疫苗非常非常有幫助。"

這所醫院的一位名叫G.D. Gupta的醫生在接受美聯社采訪時說，達賴喇嘛接種完疫苗之後在醫院停留了30分鐘，接受臨床觀察。"他提出來要像普通人一樣來醫院接種疫苗。"這名醫務人員說。

G.D. Gupta說，在達賴喇嘛住處居住的另外10人也接種了疫苗。這11人接種的都是Covishield疫苗。

印度國內確診感染新冠病毒的病例已經超過1100萬例，死亡病例超過15.7萬。 該國的病例數僅次於美國，位居世界第二。從1月份開始印度國內進行疫苗接種。第一批接種的是醫療保健人員和一線工作人員開始。 本月初，印度將接種疫苗的範圍擴大到老年人和那些存在健康風險的人員。

洪沙/文木 （美聯社）

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