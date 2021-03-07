注射中國科興疫苗後釀2死 又有2港人不適送醫

香港繼2名民眾注射中國科興疫苗後死亡，港府今天又通報2名民眾在注射同款疫苗後，身體產生嚴重不適的案例。港媒報導，這2人目前都被送入加護病房治療，其中1人目前情況危急。

綜合香港媒體報導，香港衛生署傍晚表示，過去24小時內，醫管局呈報2起因接種中國科興生技研製的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後，出現嚴重不良反應的案例，這2名案例目前正接受治療中。

根據報導，其中1人為擁有糖尿病、頸動脈粥樣硬化、高血壓、中風等慢性病史的80歲男性，3月1日曾在元朗天暉路體育館社區疫苗接種中心，接種科興疫苗。但6日出現胸痛症狀，於是前往九龍明愛醫院就醫，但病情持續惡化，當晚被轉入加護病房。

報導指出，這名80歲男性被初步診斷為「急性冠狀動脈綜合症」，目前情況危急。

另1名個案則是患有糖尿病、高血脂、高血壓及甲狀腺功能不足等慢性病的72歲女性，3月6日在將軍澳體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗，隨即出現身體虛弱現象，並在今早被家人發現。經送往沙田威爾斯親王醫院就診，被查出嚴重糖尿病酮症酸中毒，並轉入加護病房治療。

港府2月26日起向全體民眾，施打首批由科興研製的COVID-19疫苗，但在2月28日即出現首例接種後死亡案例。經解剖檢驗，港府聲稱這名死者患有非常嚴重的冠狀動脈阻塞性心臟病及肺水腫，死因與接種疫苗「沒有直接關係」。

3月2日，一名55歲女性前往官涌體育館的疫苗接種中心接種科興疫苗，5日卻出現身體不適，被送往廣華醫院治療，被診斷出急性中風，當天即告不治。港府「新冠疫苗臨床事件評估專家委員會」將於8日開會討論這起案例，確認死因。