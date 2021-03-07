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陸媒：鐘南山和陳薇團隊再分別投入新疫苗研發

中央社 / 上海7日電
大陸國家衛健委高級別專家組組長鐘南山。（澎湃新聞）
大陸國家衛健委高級別專家組組長鐘南山。（澎湃新聞）

中國媒體科技日報報導，中國工程院院士鐘南山和陳薇的團隊，又分別投入新的2019冠狀病毒疾病疫苗開發，前者將改善mRNA疫苗的保存條件；後者則與奈米技術合作。

與中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所所長陳薇合作的單位，是中國國家奈米中心。

報導引述身兼中國全國政協委員的國家奈米中心主任趙宇亮3日表示，這項合作將以奈米顆粒作為疫苗載體，相關合作去年已經開始，目前正有序推進。

他說：「過去納米（奈米）科研人員和疫苗的研發者之間沒有交集。是新冠疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情結束了我們互相之間『你幹你的、我幹我的』的這種局面。」

鐘南山的團隊則投入mRNA疫苗的研發。報導指出，與鍾南山團隊合作的中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院研究員、廣州銳博生物創始人張必良2月27日報告有關mRNA疫苗開發生產的項目。

報導指，目前國際現有的mRNA疫苗須在攝氏零下70度，或零下20度的低溫才可保存。而張必良團隊所開發的mRNA疫苗，在攝氏2至8度的環境下保存半年「仍然有效」。

這項研發也成為鍾南山領銜的攻關項目子課題，被納入中國第4批科技部COVID-19重點研發計畫。

此前，中國已有4款COVID-19疫苗獲批附條件上市，其中包括陳薇團隊研發的一支。

中國全國人大會議發言人張業遂4日在會前記者會上表示，中國已有17支COVID-19疫苗進入臨床試驗階段，其中4支獲國家藥監局批准附條件上市，多支疫苗在境外進行第3期臨床試驗。

4支有條件批准上次的疫苗分別是：中國國藥集團北京生物製品研究所研發的「BBIBP-CorV」、科興生物研發的「CoronaVac」、國藥集團中國生物武漢生物製品研究所研發的「Vero cell」，以及陳薇團隊與康希諾生物研發的「克威莎」。

新冠肺炎 COVID-19

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