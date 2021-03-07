世衛反對疫苗護照 專家預計疫情明年初結束

（德國之聲中文網）世界衛生組織(WHO)對歐盟委員會的 "數字綠色疫苗護照 "計劃表示強烈反對。該組織歐洲區辦事處主任漢斯·克魯格（Hans Kluge）周五（3月5日）接受德國《世界報》（Die Welt）采訪時表示，目前尚不確定，接種新冠疫苗後的免疫力能維持多久，是否能阻止將病毒傳染給其他人。因此，世衛組織反對計劃中的疫苗護照。這位比利時醫學專家強調：“我們理解各國政府面臨的政治現實”，計劃在今年夏季推出的這項計劃“大概是不可避免的”，“但世衛組織並不建議這麼做”。

歐盟委員會將於3月17日提出 “數字綠色護照”的立法草案，該護照將記錄和新冠有關的疫苗接種情況、染病史和檢測結果等信息，旨在提供一個安全的方式來解除限制措施和恢復旅游。歐盟領導人此前已就推進數字疫苗護照的計劃達成一致。預計該計劃所需的技術支持將在三個月內到位。

中國的態度和問題

而在中國，尤其在剛剛召開的“兩會”上，“疫苗護照議題也受到關注。官媒中央廣播電視台的“國家在線報道，全國政協委員、中國疾控中心主任高福表示，中國也在研究 “疫苗護照”的相關問題，相信很快就會有答案。

中國全國政協委員朱征夫在會前向《環球時報》表示，他將提議用“新冠檢測+疫苗護照”來取代入境旅客的14天強制隔離期，以及在國內推行接種疫苗的電子證明書（即國內的“疫苗護照”），憑該證明書在國內旅行可免核酸檢測。他還建議，國際上應開展雙邊或多邊談判來推動各國“疫苗護照”的互認和快速准確識別，以推動國際旅游和國際經貿活動逐步恢復。

而就國際“疫苗護照”，中國民航網提出一大問題：如果各國在全球範圍內采用COVID-19疫苗接種協議，並只允許持有特定疫苗的“COVID護照 “的人越過邊境，而俄羅斯和中國等國家的居民如果接種了“非特定”的疫苗，則可能會被拒絕入境。

質疑和擔心

已實施大規模接種的以色列率先推出了“疫苗護照”制度。韓國、泰國和新加坡等國也在對是否實施“疫苗護照”進行討論。最初排除了推出數字護照可能性的英國近日也表示正在研究數字護照的利弊。

有關“疫苗護照”的優勢顯而易見，但其帶來的問題也不容忽視。《紐約時報》分析認為：“將世界以接種了疫苗和未接種疫苗來劃分，提出了讓人望而卻步的政治和倫理問題。得到絕大多數疫苗的都是富裕國家，以及這些國家中享有特權的族群。給予接種了疫苗的人更多的特權，同時加強對未接種者的限制，可能會擴大本已大到危險程度的社會差距。”該報繼續寫道：“許多群體對疫苗的懷疑程度已經很高，如果接種疫苗被視為是政府強制的話，有跡象表明懷疑會有增無減。疫苗護照的計劃還可能加劇與新冠病毒疾病有關的民族主義：在各國之間引發將本國公民利益置於全球利益之上的爭吵。”

疫情十個月後結束 ？

在接受《世界報》的采訪中，世衛組織歐洲區辦事處主任克魯格還預計，新冠大流行將在約十個月後結束。他預測，2021年仍將是一個新冠年。在他看來，2020年是 “未知領域”。“疫情發生一年後，我們掌握了更多信息，因此我預計到2022年初，這場大流行就會結束”，“這並不意味著病毒屆時將會消失，“但希望到時候，我們不再需要進行破壞性干預。”

克魯格認為，重要的是不要忘記這段經歷，他舉例說：“們從埃博拉病毒中看到，恐慌周期之後是遺忘周期。我們應該要永遠記住這場疫情。”他同時提醒，要足夠重視變異新冠病毒，因為部分變異病毒傳播非常迅速，而且容易引發重症。“如果現在的疫苗接種進程緩慢，那麼我們將失去主動權。病毒就又會佔上風”，克魯格強調，現在還不是歐洲人可以放松的時候。

世衛組織緊急項目執行主任邁克爾·瑞安（Michael J Ryan）在3月1日的記者會上則表示，現在討論疫情結束的時間還為時過早，世衛組織當前的工作焦點是盡可能遏制新冠病毒傳播。

歐洲感染率再次增加

世衛組織歐洲辦事處於本周四宣布，歐洲的新增感染病例上升9%。此前新增病例連續六周減少。首次出現在英國的病毒變種B.1.1.7，目前已出現在歐洲53個國家中的43個國家。

克魯格還呼籲歐洲和全球團結起來，共同開展疫苗接種活動。這位52歲的醫學專家指出：“我們必須要有耐心。這是人類歷史上最大的免疫計劃。”他補充道，通常情況下，研制一種疫苗需要十年時間。“（歐盟）聯合采購疫苗是一個成功的故事”，克魯格接著表示：“如果各國單獨行動的話，大國可能會滿載而歸，而小國則會空手而去。”然而，在大家都安全之前，“沒有人是安全的”。

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