香港第二例！55歲女接種科興疫苗 3天後中風不治

港媒今天報導，一名55歲女子日前接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗3日後因不適住院，懷疑中風，其後不治。這是香港第2起施打中國科興疫苗後傳出的死亡案例。

綜合官方香港電台及網媒01報導，多名消息人士表示，一名55歲女子2日曾到官涌體育館的疫苗接種中心接種科興疫苗，昨天因中風入住廣華醫院，其後不治。

據報導，香港「新冠疫苗臨床事件評估專家委員會」下星期一（8日）將開會討論這起死亡個案。

港府2月26日起為60歲以上民眾在內的優先族群施打中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的COVID-19滅活疫苗「克爾來福」。

疫苗開打後，港府衛生署本月2日晚間公布，一名63歲男子2月26日接種疫苗後，28日出現急性呼吸困難，自行就醫接受治療，當天宣告不治。

香港衛生署當時表示，暫時未能確定這起個案是否與接種科興疫苗有關，將交由「新冠疫苗臨床事件評估專家委員會」進行因果關係評估。

香港電台今天上午報導，「新冠疫苗臨床事件評估專家委員會」召集人孔繁毅在一個電台節目表示，委員會一致認為，這名稍早前接種科興疫苗後死亡的病人，死因與接種並沒有直接關係。

孔繁毅透露，初步解剖報告顯示，死者罹患非常嚴重的冠狀動脈阻塞性心臟病，有肺水腫、呼吸困難，因呼吸衰竭而死亡，目前仍需要等待全面解剖報告、病理學和化學報告，再向公眾交代事件。

香港食物及衛生局長陳肇始在同一個節目說，這起事件後，每天預約接種疫苗的人數減少；目前約20多萬人預約，7.2萬人已經施打。