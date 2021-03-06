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大陸疫苗接種率低 官方估2022年中才到7成

中央社 / 北京6日電
官方數據顯示，截至2月底，中國大陸累計接種COVID-19疫苗5200多萬劑次，接種率尚不足4%。 新華社
官方數據顯示，截至2月底，中國大陸累計接種COVID-19疫苗5200多萬劑次，接種率尚不足4%。 新華社

官方數據顯示，截至2月底，中國累計接種COVID-19疫苗5200多萬劑次，接種率尚不足4%。陸媒今天引述中國疾病預防控制中心主任高福預估，最快要明年中，接種率才能到7至8成。

中新社今天刊登高福的專訪內容，他在談及中國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種狀況時作上述表示。

高福指出，中國的疫苗覆蓋率要達到70%到80%，「快的話到明年年中，慢的話明年年底」。他並強調，疫情還在發展，為了建立群體免疫屏障，呼籲民眾還是要接種疫苗。

他也提到，儘管COVID-19有所變種，但「萬變不離其宗」，最關鍵的地方並沒有變。比如，病毒入侵人體需要找到細胞中的受體，而結合受體的部分就不會改變。如果瞄準病毒的這一部分，那麼疫苗將依然管用。

不過，對於疫苗保護力的持久性，高福也坦言不確定。他說，這是人類第一次接觸COVID-19，「現在還不能回答疫苗對病毒的抗體保護到底能持續多久，還沒有確切答案」，因此需要對免疫規劃作出及時調整。

他舉例，例如重點人群接種完成後，如何安排後續人群接種；若病毒變異導致疫苗保護力降低，如何對疫苗進行調整；新疫苗研發成功後，是否需要從頭開始臨床試驗等等，都是動態調整的內容。

據報導，具有中國全國政協委員身分的高福，這次兩會期間則提案成立國家疫苗研究中心。

中國人民政治協商會議第13屆全國委員會第4次會議發言人郭衛民3日表示，截至2月底，中國已累計接種COVID-19疫苗5200多萬劑次。若按照中國14億人口計算，接種率尚不足4%。

根據中國青年報，中國防疫專家鍾南山1日在北京清華大學與布魯金斯學會共同舉辦的「快速復甦的正軌：中美新冠疫情防控與治療合作」論壇上曾提出，到今年6月，中國疫苗接種率計劃達到40%。以中國13.9億人口來計算，預計4個月內要有5億人接種疫苗。

新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗

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