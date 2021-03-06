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港男接種疫苗後死亡 解剖指罹患嚴重冠心病

中央社 / 台北6日電

香港一名63歲男子日前接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後死亡。據報導，初步解剖報告顯示，死者罹患嚴重的冠心病；評估專家委員會認為，男子死因與接種疫苗沒有直接關係。

官方香港電台今天報導，「新冠疫苗臨床事件評估專家委員會」召集人孔繁毅在一個電台節目表示，委員會一致認為，這名稍早前接種科興疫苗後死亡的病人，死因與接種並沒有直接關係。

孔繁毅透露，初步解剖報告顯示，死者罹患非常嚴重的冠狀動脈阻塞性心臟病，3條心動脈血管有閉塞，其中1條完全閉塞，另兩條有7至9成閉塞。

他並表示，患者有肺水腫、呼吸困難，因呼吸衰竭而死亡，目前仍需要等待全面解剖報告、病理學和化學報告，再向公眾交代事件。

香港食物及衛生局局長陳肇始在同一個節目表示，這起事件後，每天預約接種疫苗的人數減少；目前約20多萬人預約接種，7萬2000多人已經施打。

港府2月26日起為60歲以上民眾在內的優先族群施打中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗「克爾來福」。

香港衛生署本月2日晚間公布這起懷疑與接種疫苗後出現嚴重異常情況的報告。

據公布，死者為63歲男子，2月26日接種了疫苗，28日出現急性呼吸困難，自行就醫接受治療，當天宣告不治。

香港衛生署當時表示，暫時未能確定上述個案是否與接種科興疫苗有關，相關個案將交由「新冠疫苗臨床事件評估專家委員會」，進行因果關係評估。

新冠肺炎 COVID-19

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