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中國新增10例確診 均為境外移入

中央社 / 台北6日電

中國官方今天通報，新增10例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都是境外移入病例。

據中國國家衛生健康委員會官網，5日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診10例，均為境外移入病例（天津3例，廣東3例，陜西2例，上海1例，四川1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

截至5日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例173例，累計治癒出院病例8萬5153例，累計死亡4636例，累計報告確診8萬9962例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者98萬565人，尚在醫學觀察的密切接觸者4451人。

至於港澳部分，截至目前為止，香港特別行政區共1萬1066例確診病例（其中出院1萬604例，死亡201例），澳門特別行政區則有48例（其中出院47例）。

新冠肺炎 COVID-19

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