世衛疫情起源調查報告延遲公布 各界起疑

(德國之聲中文網) 根據《華爾街日報》報導，世衛疫情起源調查小組計劃取消發布至中國武漢調查的摘要報告，主因是中美兩國在這個議題上有重大分歧，且有國際科學家團隊呼籲進行新的調查。

世衛總干事譚德塞在2月12日曾表示，該小組將在幾周後發布一份摘要報告，簡要總結武漢考察團的情況，並在其後發布完整報告。

但至今不但沒有摘要報告，更傳出世衛取消發布計劃。《華爾街日報》報導，帶隊的食品安全科學家安巴雷克 (Peter Ben Embarek)則改口說，世衛計劃在發布完整的最終報告的同時，再發布摘要。

他強調，摘要報告並不包含所有的細節，「既然大家對這份報告有如此大的興趣，那麼僅有摘要將無法滿足讀者的好奇心。」

世衛發言人賈薩雷維奇 (Tarik Jasarevic)也表示，最終報告「將在未來幾周內公布，並將包括調查主要發現」。

科學家質疑調查透明度

根據《華爾街日報》，1個由20幾位科學家組成的團體3月4日在一封公開信中呼籲世衛進行新的國際調查。他們說，上個月完成任務的世衛組織團隊在武漢沒有足夠的權限充分調查新冠病毒的可能來源，包括病毒是否從實驗室洩露的可能。

根據公開信的預發稿，這個小組由法國、美國、印度、澳大利亞等國26名科學家組成，他們的專業從病毒學、動物學和微生物學等領域都有，他們指出，世衛團隊「完全不可能」進行全面調查，任何報告都有可能涉及政治妥協，因為報告最終必須得到中國方面的批准。

專家強調，可信的調查需要公開訪談內容，以及充分獲取醫院的確診和潛在的中國新冠病毒病例記錄。調查人員也應該被允許查看所有從事新冠病毒工作的實驗室記錄，包括維護、人員、動物飼養和實驗記錄。

他們說：「我們不能承受對這場大流行的起源進行任何不絕對徹底和可信的調查」，而他們相信這次的調查正是如此。

對此，中國外交部形容這封公開信是對中國有罪推定，缺乏科學可信度，並稱武漢考察團的結論是，實驗室來源「可能性極小」，不值得進一步研究。

日前，重回世衛的美國也到處游說表示，該調查透明度不足，將仔細審查報告結果，並敦促中國公布所有相關數據，包括2019年12月的第一批確診感染病例，以及潛在更早的感染病例。

該小組的調查人員之一德懷爾(Dominic Dwyer)上個月表示，中國拒絕提供新冠病毒早期病例的原始數據，這可能會使調查陷入困境。

鄒宗翰/楊威廉 (華爾街日報、路透社)

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