中國新增9例確診 都是境外移入
中國官方今天通報，新增9例2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都是境外移入病例。
據中國國家衛生健康委員會官網，4日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診9例，均為境外移入病例（上海6例，天津1例，湖南1例，廣東1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外移入病例（均在上海）。
當日新增治癒出院病例8例，解除醫學觀察的密切接觸者840人，重症病例與前一日持平。
境外移入現有確診病例167例（其中重症1例），現有疑似病例2例。累計確診病例5049例，累計治癒出院病例4882例，無死亡病例。
截至4日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例178例（其中重症1例），累計治癒出院8萬5138例，累計死亡4636例，累計報告確診8萬9952例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者98萬117人，尚在醫學觀察的密切接觸者4440人。
31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者12例（均為境外移入）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察4例（境外移入3例）；尚在醫學觀察無症狀感染者255例（境外移入253例）。
港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬1055例（出院1萬593例，死亡201例），澳門特別行政區48例（出院47例）。
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