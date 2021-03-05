中國新增9例確診 都是境外移入

新冠肺炎（COVID-19）進入疫苗階段，但全球有另外一個棘手問題是，患者康復後的長期後遺症仍陰魂不散，特別是癒後仍出現心臟問題，甚至也發生在症狀很輕的年輕人，影響運動能力。科學界已對這些長期症狀展開研究，最新研究發現，新冠肺炎的病毒（SARS-CoV-2）會直接攻擊心臟，尤其是心肌細胞。

2021-03-05 09:56