歐推動疫苗護照 帶動風潮

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電

繼歐盟和中國大陸表示將推動「疫苗護照」計畫後，仰賴觀光業甚大的泰國也在評估，讓外國觀光客入境時出示已接種新冠疫苗或篩檢呈陰性的證明，即可免受隔離限制，民調也顯示英國民眾強烈支持疫苗護照制度，凸顯在多國推動施打疫苗、旅遊業持續受創之際，國際社會對疫苗護照的支持聲浪愈來愈高。

華爾街日報報導，世界各地施打新冠肺炎疫苗漸上軌道，愈來愈多國家積極評估實施「疫苗護照」計畫。中國大陸外交部表示，正準備推出這種證件，以確認某人已接種疫苗或最近受檢結果排除染疫。歐洲執委會醞釀本月提案核發「數位通行證」給歐盟公民，作為已施打疫苗或檢測為陰性結果的憑證。

另據彭博資訊報導，泰國總理帕拉育本周已指示官員研究「疫苗護照」的可行性。帕拉育之前已表示，對於已接種疫苗的外國旅客，可能考慮解除入境時須隔離兩周的限制。當地觀光業期盼政府最快7月1日就解除強制隔離措施，以吸引打過疫苗的觀光客重返這個國際觀光勝地 。

英國上周也表示重新評估數位疫苗護照的利弊，一改之前排除此案的態度。YouGov的調查數據顯示，65%受訪英國民眾支持疫苗護照制度，以允許人們重返辦公室與休閒場所，甚至恢復旅行。

美國拜登政府尚未表明，是否把施打新冠疫苗納入赴美旅遊許可條件。還沒就此議題發布指引的美國疾病預防管制中心（CDC）指出，目前國際間針對疫苗或疫苗接種紀錄仍缺乏一套既定的國際標準。

CDC發言人夏琪說：「在那（國際標準確立）之前，所有赴美的航空旅客，不論接種疫苗或抗體狀態如何，都必須出示檢測陰性結果或已康復的文件。」

「疫苗護照」最強力的支持者，是航空公司及仰賴觀光業收入的國家，例如泰國，他們希望國際旅遊最快在夏季前就能恢復正常。

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