中國大陸人疫苗施打率低 分析指對國產缺乏信心

中國的COVID-19疫苗施打率不到4%。有學者指出，中國的疫苗生產還沒有全面展開，數量不夠；另一方面，中國民眾對國產疫苗品質有疑慮，這些疫苗上市時公布的內容完整度和國外疫苗有落差。

中國全國政協13屆4次會議發言人郭衛民3日表示，截至2月底，中國已累計接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗5200多萬劑次；儘管接種總數量僅次於美國，但若按照中國14億人口計算，接種率尚不足4%。

金融時報中文網刊出察哈爾學會國際輿情研究中心秘書長曹辛的文章，針對中國的施打率低作分析。

文章說，在歐美國家一樣會有民眾不願打疫苗的問題，但在中國，4%的施打率顯著偏低，且「越是有知識、有閱歷的人，不願意注射的就越多」。民眾對疫苗有疑慮，是因為中國疫苗上市時公布的內容、程序不如歐美國家做得規範。

曹辛說，根據世界衛生組織（WHO）前高級醫學官員的看法，國際上疫苗上市時，發布時應該公布疫苗的臨床研究方案、疫苗的設計、疫苗的動物實驗結果、人的第一、二、三期臨床試驗結果。但是「中國疫苗發布時公布的相關數據只有一個保護率的數據，其他的都幾乎沒有。而且不同地區做的實驗數據明顯存在差距」。

還有一個中國人不願意注射的原因是：當前中國准許上市的4款疫苗，有3款是滅活疫苗，但滅活疫苗存在「抗體依賴性免疫加強反應」（ADE）問題，即注射疫苗後，最多可達20%的被注射者當再次面臨病毒攻擊時，可能喪失一切抵抗能力。

此外，中國至今還沒有任何一種國產上市COVID-19疫苗有完整的法律批文，目前都是由中國國家藥監局「附條件批准」。批文中「要求該疫苗上市許可持有人繼續開展相關研究工作，完成附條件的要求，及時提交後續研究結果」。

這意味著，這幾類疫苗的研發過程尚未結束，是在緊急情況下使用、首先滿足特定人群需要的。

曹辛說，既然目前的上市疫苗是給特定人群注射使用的，加上當前中國疫情輕微，感染人數非常少，所以一般人注射疫苗的意願就更低了。

除了一般民眾注射疫苗的意願低，這篇文章也指出，全中國人如果每人2劑要注射疫苗，共需要28億劑。且中國疫苗還有「外援」的需要。目前中國藥企的疫苗生產還沒有全面展開，有的還正在建生產工廠，疫苗實際上是不夠滿足國內需要的，這應該也是沒法實現全民注射的原因。

中國的醫療護理人員對國產疫苗的信心也很低。根據微信公眾號「醫學界」，「中國疫苗和免疫」雜誌2月18日在網上發表篇名為「浙江省醫療衛生人員新型冠狀病毒疫苗接種意願和影響因素調查」的論文。此研究由浙江省疾控中心、中國疾控中心主導，中國疾控中心主任高福是通訊作者之一。

結果顯示，756名醫療衛生從業受訪者對新冠疫苗緊急使用和上市後使用的接種意願分別為42.46%和27.65%，明顯低於此前報導中普通民眾約90%的新冠疫苗接種意願。

不願意接種的原因中，居首位的是「擔心新冠疫苗的副作用」（57.69%），其次為「懷疑新冠疫苗的有效性」（34.14%）、「當地已無新冠病例，不需接種疫苗」（29.81%）等。