專家：愈晚施打疫苗 經濟復甦愈慢

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

多個亞太國家去年抗疫有成，使得接種新冠疫苗的迫切性降低，但一些經濟學家認為，這反而可能阻礙邊境開放，讓這些國家經濟復甦的步調可能慢於歐、美。

華爾街日報報導，多數亞洲國家迄今只有一小部份人口接種疫苗，根據高盛估計，多數亞洲經濟體在2022年前將無法達到群體免疫。

高盛預估，美國和英國將可能在5月前就有半數民眾接種新冠疫苗，歐盟與澳洲分別為6、7月，相較下，中國大陸與南韓是10月，台灣預期更是要到12月才會達到半數人口接種疫苗。

一些亞洲國家因為先前感染率低，加上現在疫苗接種速度較慢，難以發展出對新冠病毒自然免疫，因此必須維持在「鎖國模式」，但歐美等許多地區不久後就有望重啟商業和國際旅行。

高盛首席亞太經濟學家迪安竹（Andrew Tilton）表示：「弔詭的是，亞洲抗疫有成…讓亞洲較晚才會達到群體免疫。」他表示，美洲與歐洲在未來幾季的經濟成長將最大；至於亞洲經濟回溫的速度較緩慢、甚至在一些例子中經濟反而惡化，主要是基期較高所致。

新冠肺炎 COVID-19

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