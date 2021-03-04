澳門放寬防疫措施 進入娛樂場所無需檢測證明

澳門新冠肺炎疫情緩和，澳門政府放寬相關防疫措施。澳門應變協調中心表示，3日起進入娛樂場所無須再出示核酸陰性檢測證明。

據香港文匯網，澳門應變協調中心發言人表示，中國大陸疫情風險在2月中起明顯下降，已連續10天沒有中高風險地區，且連續24天沒有本土病例傳播。現時中國大陸訪澳人士在入境時均持有7天內的核酸檢測陰性報告，而且考慮到各娛樂場在檢查健康碼、戴口罩、賭客間分隔檔板、保持距離等各項措施等均能嚴格遵守，所以決定放寬防疫措施。

發言人指出，3日起將取消進入娛樂場需要出示核酸陰性檢測結果的要求，惟娛樂場仍須要持續嚴格執行其他防疫措施配合。