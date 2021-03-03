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港人接種疫苗後死亡 專家：與疫苗無直接關係

中央社 / 香港3日電
3月3日，香港新冠疫苗臨床事件評估專家委員會就一宗懷疑與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件舉行會議。委員會共同召集人孔繁毅表示，專家委員會一致認為病人死因跟疫苗接種沒有直接關係。 圖／香港中國通訊社
3月3日，香港新冠疫苗臨床事件評估專家委員會就一宗懷疑與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件舉行會議。委員會共同召集人孔繁毅表示，專家委員會一致認為病人死因跟疫苗接種沒有直接關係。 圖／香港中國通訊社

香港一名63歲男子日前接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後死亡，引發負面效應。官方委任的醫學專家委員會今晚表示，事件與疫苗無直接關係。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今晚交代事件調查結果，委員會共同召集人孔繁毅說，專家一致認為事件與接種疫苗無直接關係。

他向媒體說，病人本身是長期病患，有嚴重吸菸習慣，並有缺血性心臟病。初步解剖資料顯示，病人患有嚴重冠心病，3條血管嚴重閉塞，最有可能的死因是冠心病、急性心肌梗塞及肺水腫，但仍有待全面解剖報告。

孔繁毅並表示，死者自知是長期病患，接種疫苗具高風險，事前應先諮詢醫生意見，病人自己有一定的責任。

香港當局自2月26日起為優先市民群組包括60歲以上人士接種中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗（克爾來福）。

死者上週五接種疫苗後，週日不適住院，其後死亡。消息傳出後，引發負面效應，今早一些接種中心的人流明顯減少。

新冠肺炎 COVID-19

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