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港人接種疫苗後死亡 專家：與疫苗無直接關係
香港一名63歲男子日前接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後死亡，引發負面效應。官方委任的醫學專家委員會今晚表示，事件與疫苗無直接關係。
新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今晚交代事件調查結果，委員會共同召集人孔繁毅說，專家一致認為事件與接種疫苗無直接關係。
他向媒體說，病人本身是長期病患，有嚴重吸菸習慣，並有缺血性心臟病。初步解剖資料顯示，病人患有嚴重冠心病，3條血管嚴重閉塞，最有可能的死因是冠心病、急性心肌梗塞及肺水腫，但仍有待全面解剖報告。
孔繁毅並表示，死者自知是長期病患，接種疫苗具高風險，事前應先諮詢醫生意見，病人自己有一定的責任。
香港當局自2月26日起為優先市民群組包括60歲以上人士接種中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗（克爾來福）。
死者上週五接種疫苗後，週日不適住院，其後死亡。消息傳出後，引發負面效應，今早一些接種中心的人流明顯減少。
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