中國施打疫苗逾5200萬劑 接種率不足4％

中國全國政協13屆4次會議發言人郭衛民今天表示，截至2月底，中國已累計接種COVID-19疫苗5200多萬劑次。若按照中國14億人口計算，接種率尚不足4%。

中國人民政治協商會議第13屆全國委員會第4次會議將於4日開幕，並於3日下午舉行會前記者會。郭衛民在回答媒體提問時，作上述表示。

據官媒新華網文字實錄，有外媒在會中問到，中國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗實驗數據透明度、疫苗安全性和有效性，以及中國是否透過「疫苗外交」獲取更大國際影響力，而不是專注於在國內推廣疫苗接種等。

郭衛民回應時表示，截至2月底，中國已累計接種疫苗5200多萬劑次，很多國家也都批准使用中國疫苗，一些國家的領導人也自己帶頭接種，這說明了中國疫苗的安全性和有效性。

不過，若依據中國14億人口計算，施打5200多萬劑，相當於僅3.7%人口接種。從全球來看，以色列最高，為92.46%，阿聯超過60%，英國超過30%，美國為22%。

郭衛民宣稱，先前在中國附條件上市的中國國藥集團和北京科興公司的滅活疫苗，三期臨床試驗研究結果，都達到世界衛生組織相應標準要求和中國技術指導原則要求；而中國國家藥監局近日附條件批准上市註冊申請的2種疫苗，從研發到生產也是嚴格按照有關技術標準和程序進行。

他還說，「有人質疑中國是想利用疫苗出口來擴大地緣政治影響力，這種說法是十分狹隘的」。

郭衛民表示，疫苗是防控並戰勝疫情的重要手段，也是當前國際社會抗疫合作的重要內容。中國宣示將疫苗作為全球公共產品，支持鼓勵中國企業與有關國家開展疫苗研發和生產合作，加入世衛組織疫苗實施計畫，積極推動疫苗在全球公平分配等。

根據中國青年報，中國防疫專家鍾南山1日在清華大學與布魯金斯學會共同舉辦的「快速復甦的正軌：中美新冠疫情防控與治療合作」論壇上曾提出，到今年6月，中國疫苗接種率計劃達到40%。以中國13.9億人口計算，預計4個月內要有5億人接種疫苗。