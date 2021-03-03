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港人接種疫苗後死亡 負面效應顯現

中央社 / 香港3日電
香港一名63歲男子日前接種中國科興公司生產的COVID-19滅活疫苗後死亡，當局雖強調未能確定死因，但事件已產生負面效應。 圖／中國新聞社
香港一名63歲男子日前接種中國科興公司生產的COVID-19滅活疫苗後死亡，當局雖強調未能確定死因，但事件已產生負面效應。 圖／中國新聞社

香港一名63歲男子日前接種中國科興公司生產的COVID-19滅活疫苗後死亡，當局雖強調未能確定死因，但事件已產生負面效應，今早一些接種中心的人流明顯減少。

官方香港電台報導，死者上週五（2月26日）在佐敦道官涌體育館社區疫苗接種中心接種疫苗。該中心醫務總監郭寶賢說，憑目測，今早中心的人流較平日疏落，估計有1/3至一半市民未依原定時間到場接種。

另有10多人到場徵詢醫學意見後，決定不接種。

報導引述郭寶賢說，這是他們預期之內，屬人之常情。

當局自2月26日起為60歲以上民眾等優先市民群組施打中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗（克爾來福）。

政府昨晚公布，死者上週五接種後，於週日死亡，而死者是慢性病患者；衛生防護中心表示非常關注這起事件，但此事與接種疫苗的因果關係仍未能確立。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌上午在電台節目說，死者有高血壓、高血脂、糖尿病及長期吸菸等導致心血管病的高危因素，由患者入院、心跳減慢到最後離世，只相隔數小時，如此短時間內死亡，很大機會是心血管疾病所致。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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