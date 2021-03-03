美盼早日恢復經濟 德州要率先解封

美國德州希望儘速恢復經濟動力，因此率先宣布解除封鎖！德州州長艾伯特2日表示，由於許多德州人因為疫情失業、經濟慘澹，10日起將解除大部分的疫情封鎖措施。總統拜登聽聞後擔心說，雖然美國的疫苗施打範圍已經擴大，但仍未到全面解封的時機。各州對於解封態度不同，密西西比州長瑞佛斯也將跟隨德州解禁。

儘早恢復經濟

根據《英國廣播公司》報導，共和黨德州州長艾伯特2日宣布，德州將從10日開始解除大部分的疫情限制令，「是時候該100%開放德州了。」他直言，許多民眾因為疫情的關係失業、繳不起帳單，而隨著疫苗施打率增加、對新冠肺炎的療法進步下，德州的疫情已逐漸趨緩，因此決定儘早開放、恢復經濟。

美國各州可以制定自己的公衛政策，因此德州解封不代表全美解封，目前仍有35州要求出入公共場合強制帶口罩。不過去年7月艾伯特就曾忍不住率先解封，但遭到外界抨擊下又再度啟動封鎖。德州也是美國疫情慘重的州之一，已有超過42000人因染疫而死亡。

太快解封恐無用

這也讓密西西比州州長瑞佛斯也要跟進解封，隨即宣布3日就要解除所有州立防疫措施。但總統拜登表示，雖然美國到5月應該就能讓所有成人施打完疫苗，但現在還不是解封的好時機，許多公衛專家也警告，如果太早解除封鎖的話，疫情復起的狀況恐會加劇。

《CNN》報導，艾伯特強調，個人的防疫責任還是存在，不能因為州政府取消限制而鬆懈。對此，當地縣法官哈達各不贊成此舉，現在解封不會讓德州加速回歸正軌，她呼籲州長不要過度干涉公衛政策，否則會讓過去的防疫成果付諸東流。

連德州零售業遊說團體的發言人布魯爾受訪時都表示，州政府解封無助於零售業生意回歸，連基本的戴口罩防疫措施都要取消恐對經濟復甦不利。

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