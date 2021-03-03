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日本千劑疫苗作廢原因 共用電源導致冷凍庫不冷
日本日前發生約千劑新冠肺炎疫苗作廢事件，原本厚生勞動省認為原因是疫苗用的超低溫冷凍庫故障，不過調查後發現，原來是冷凍庫與其他機器用同一插座，電力不足導致溫度上升。
日本一所醫療機構的職員1日上午發現，保存可施打1032次劑量的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗、設定為攝氏零下約80度的冷凍庫，溫度升至27度。
日本讀賣新聞報導，厚生勞動省原本認為是冷凍庫故障，不過2日經業者調查，發現問題並非冷凍庫故障，而是出在冷凍庫所使用的插座。
冷凍庫使用的插座有兩個插孔，一個插著需要大量電力、保存疫苗用的超低溫冷凍庫，另一個插著另一台冷凍庫插頭；兩台冷凍庫共用同一個電源的插座，使得電力不足以維持低溫。
至於超低溫冷凍庫本身，則沒有發現任何故障問題。
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