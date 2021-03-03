香港一民眾接種疫苗後死亡 港府調查

中央社 / 記者張謙香港2日電

香港一名民眾上週接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後死亡。港府今晚表示，目前未能確定此事是否與疫苗有關，相關專家將進行調查。

香港政府2月26日起為包括60歲以上民眾在內的優先族群，接種中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗「克爾來福」。

香港衞生署今晚公布這起懷疑與接種疫苗後出現嚴重異常情況的報告。

據公布，死者為63歲男子，2月26日接種了疫苗，28日出現急性呼吸困難，自行前往伊利沙伯醫院接受治療，當天宣告死亡。

衞生署指出，暫時未能確定這起個案是否與接種疫苗有關，相關個案將交由「新冠疫苗臨床事件評估專家委員會」進行因果關係評估。

新冠肺炎 COVID-19

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