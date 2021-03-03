香港一民眾接種疫苗後死亡 港府調查

英國針對疫苗接種結果進行分析發現，老年人接種的風險比預期低很多，成效也高！繼蘇格蘭上週對疫苗評價正向的研究，英國衛生部長漢考克2日提到，無論是AZ或是輝瑞疫苗，年長者接種的風險都低於預期，推翻部分歐洲國家認為的「疫苗是年輕人專屬」的想法。研究指出，在施打一劑後，住院率明顯下降，而專家更強調接種第二劑，能讓免疫系統形成最完整的防護力。

2021-03-02 17:36