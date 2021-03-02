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老年接種新冠疫苗有效 各國分析可背書

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
AZ疫苗與輝瑞疫苗都有用？對老年人口也有效？英國、蘇格蘭都有數據證明。(photo via Flickr, under CC licensed)
AZ疫苗與輝瑞疫苗都有用？對老年人口也有效？英國、蘇格蘭都有數據證明。(photo via Flickr, under CC licensed)

英國針對疫苗接種結果進行分析發現，老年人接種的風險比預期低很多，成效也高！繼蘇格蘭上週對疫苗評價正向的研究，英國衛生部長漢考克2日提到，無論是AZ或是輝瑞疫苗，年長者接種的風險都低於預期，推翻部分歐洲國家認為的「疫苗是年輕人專屬」的想法。研究指出，在施打一劑後，住院率明顯下降，而專家更強調接種第二劑，能讓免疫系統形成最完整的防護力。

接種後住院率下降

疫苗接種安全性對急迫性較高的歐洲國家來說很重要，近期陸續有國家提出接種成果數據，先是蘇格蘭，《愛丁堡最新網》上週報導，AZ疫苗與輝瑞疫苗接種一劑後的住院率都顯著下滑，而老年人口（80歲以上）成效雖然低於其餘年齡層接種結果，但住院率仍大幅減少81%（對照組是同年齡層的未接種者）。

而最新歐陸國家有類似研究成果的就是英國，英國廣播公司報導，英國衛生部長漢考克2日於唐寧街簡報指出，英國過去幾週老年人口因疫重症入院大幅下降，歸功於疫苗接種成效，不管是AZ還是輝瑞，接種一劑成效都能將住院率下降8成以上。

第二劑是接種關鍵

雖然漢考克上述運用的數據尚未被完整審查，也包含老年人口接種後的死亡率能減少83%，老年人初次接種疫苗後的3週內降低染疫風險達60%，但當局仍認為這是源自於接種後的實際數據。專家范坦姆提到，此前歐洲國家普遍不願意讓老年人口接種疫苗，認為實驗數據僅能證明年輕人接種的成果，相信這次英國的數據能鼓舞年長者接種。同時，外媒也強調這並非只出現在英國，像是上述的蘇格蘭也提過同樣成果。

華爾街日報補充報導，雖然數據顯示「只需一劑就能有效降低老年人口的住院率、染疫風險」，但專家還是推薦不要只打一劑，第二劑是免疫系統抵抗Covid19的絕對關鍵，數據普遍呈現2劑讓免疫系統更「成熟」。當局也認為，推廣疫苗施打能大幅降低公衛支出（住院、染疫後治療篩檢），對經濟發展層面是一大福音。

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