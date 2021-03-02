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4港人接種疫苗後不適 專家：可能屬神經反應

中央社 / 香港2日電
香港當局上週起優先為多個市民群體施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，至今有4人表示接種後不適。對此，有醫學專家說，可能屬於神經反應，與疫苗無關。圖／美聯社資料照
香港當局上週起優先為多個市民群體施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，至今有4人表示接種後不適。對此，有醫學專家說，可能屬於神經反應，與疫苗無關。圖／美聯社資料照

香港當局上週起優先為多個市民群體施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，至今有4人表示接種後不適。對此，有醫學專家說，可能屬於神經反應，與疫苗無關。

上月26日，港府優先為60歲以上市民等群體接種中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗（克爾來福）。官方公布，至今有4人打針後不適，其中一人有心悸，需要住院觀察，但情況穩定。

官方香港電台報導，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌上午在電台節目說，估計4人感到不適可能是神經反應，與疫苗無關。

據轉述，許樹昌表示，緊張、怕痛，或是看到血或針筒後情緒緊張，會導致交感神經活躍、心跳加速、血壓上升並出現心悸。

他表示，接種後有嚴重過敏反應，包括嘴唇腫脹、呼吸困難等，通常就是與接種疫苗有直接關係。

新冠肺炎 COVID-19

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