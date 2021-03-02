快訊

震撼彈！金門高粱酒無預警漲價 盤商錯愕：亂來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國專家：若美接種率達9成 美中應撤銷旅行禁令

中央社 / 北京2日綜合外電報導
中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。中新社
中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。中新社

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，若美國9成人口接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗達到群體免疫，可能8月前達陣，中國和美國應撤銷兩國之間所有旅行限制。

路透社報導，就病例數而言，美國是全球疫情最嚴重的國家，到目前為止近3000萬人染疫，不過新增病例持續下滑。而從約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）網站追蹤數據也可看到，美國病故總數超過51萬人，同樣排全球第一。截至2月28日，美國約1成5人口已接種至少1劑疫苗。

吳尊友昨天說：「到了8月可能達9成，達到群體免疫，若是這樣，要是我們能移除所有政治障礙，僅以科學為根據，兩國可望率先成為移除所有自由旅行限制的國家。」

報導說，中國的COVID-19疫情大多獲得控制，近幾個月新增本土群聚感染相對較少。自1月底以來大陸地區沒有新增社區傳播病例。

中國國家衛生健康委員會官方網站資訊顯示，截至3月1日24時，大陸地區現有確診病例200例，累計報告確診病例8萬9923例，累計死亡病例4636例。

吳尊友在北京清華大學和美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）主辦的線上論壇說：「以COVID-19來說，中國是世界上最安全的國家。」

吳尊友表示，他希望美國接種率到了6月可破8成。

中國人口約14億，截至2月9日已施打4050萬劑疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

到年底都難滅疫情 WHO盼各國4月上旬前接種疫苗

鍾南山：全球人口需2到3年才能達成新冠免疫 甚至更久

疫苗護照成出國通行證？科學家反對

美國會委員會示警！因依賴台灣代工「美將失去半導體優勢」

相關新聞

鐘南山：今年6月大陸新冠疫苗接種率計劃達到40%

據中青報消息，3月1日晚，北京清華大學與布魯金斯學會共同舉辦「快速復甦的正軌：中美新冠疫情防控與治療合作」論壇，中美公共...

到年底都難滅疫情 WHO盼各國4月上旬前接種疫苗

世界衛生組織（WHO ）今天警告，認為全球可在今年底前終結COVID-19疫情的想法是不切實際的。秘書長譚德塞希望各國能...

中國專家：若美接種率達9成 美中應撤銷旅行禁令

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，若美國9成人口接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗達到群體免疫，可能...

COVAX疫苗抵拉美 哥倫比亞獲11萬劑

疫情最嚴重的拉美終於獲得COVAX疫苗！哥倫比亞1日正式獲得聯合國疫苗平台COVAX分配的11.7萬劑輝瑞疫苗，而主管美洲區域公衛的泛美衛生局也宣布，疫情慘重的拉丁美洲將會在年底前獲得2.8億劑疫苗，秘魯、玻利維亞、薩爾瓦多將在幾天後陸續收到首批COVAX疫苗。

羥氯奎寧抗疫功效 世衛專家小組：沒有實質幫助

世衛專家小組今天表示，曾被美國前總統川普捧為能「扭轉」疫情的抗瘧疾藥物羥氯奎寧，不該被用來預防2019冠狀病毒疾病，且它...

中國新增11例新冠肺炎確診 皆境外移入

中國1日新增11例境外移入的2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）確診患者，分別為四川4例，廣東3例，天津1例，上海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。