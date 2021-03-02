中國專家：若美接種率達9成 美中應撤銷旅行禁令

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，若美國9成人口接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗達到群體免疫，可能8月前達陣，中國和美國應撤銷兩國之間所有旅行限制。

路透社報導，就病例數而言，美國是全球疫情最嚴重的國家，到目前為止近3000萬人染疫，不過新增病例持續下滑。而從約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）網站追蹤數據也可看到，美國病故總數超過51萬人，同樣排全球第一。截至2月28日，美國約1成5人口已接種至少1劑疫苗。

吳尊友昨天說：「到了8月可能達9成，達到群體免疫，若是這樣，要是我們能移除所有政治障礙，僅以科學為根據，兩國可望率先成為移除所有自由旅行限制的國家。」

報導說，中國的COVID-19疫情大多獲得控制，近幾個月新增本土群聚感染相對較少。自1月底以來大陸地區沒有新增社區傳播病例。

中國國家衛生健康委員會官方網站資訊顯示，截至3月1日24時，大陸地區現有確診病例200例，累計報告確診病例8萬9923例，累計死亡病例4636例。

吳尊友在北京清華大學和美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）主辦的線上論壇說：「以COVID-19來說，中國是世界上最安全的國家。」

吳尊友表示，他希望美國接種率到了6月可破8成。

中國人口約14億，截至2月9日已施打4050萬劑疫苗。