COVAX疫苗抵拉美 哥倫比亞獲11萬劑

疫情最嚴重的拉美終於獲得COVAX疫苗！哥倫比亞1日正式獲得聯合國疫苗平台COVAX分配的11.7萬劑輝瑞疫苗，而主管美洲區域公衛的泛美衛生局也宣布，疫情慘重的拉丁美洲將會在年底前獲得2.8億劑疫苗，秘魯、玻利維亞、薩爾瓦多將在幾天後陸續收到首批COVAX疫苗。

非洲之後換拉美

根據《半島電視台》報導，許多中小國家都在引頸期盼的COVAX疫苗，11.7萬劑的輝瑞疫苗正式在1日由船運送抵哥倫比亞首都波哥大，去年的此時拉美新冠疫情才剛爆發。哥倫比亞總統馬奎斯表示，他們是西半球第1個收到COVAX疫苗的國家，這是值得紀念的里程碑。

哥倫比亞也是南美洲疫情最嚴重的國家之一，全國已有超過225萬人確診、6萬人死亡，該國計畫今年要讓全國3500萬人施打疫苗，而且還要替從鄰國委內瑞拉逃來的難民施打。委內瑞拉由於政府鬧雙胞的動盪、惡性通膨，使得多數民眾逃往哥倫比亞，也有部分民眾逃往中美洲。

目前COVAX疫苗的第1波名單有36國，全世界最先拿到COVAX疫苗的國家是非洲的迦納，陸續還有象牙海岸等國家將會拿到疫苗。而拉丁美洲在哥倫比亞之後，秘魯、薩爾瓦多、玻利維亞將會是下一批拿到COVAX疫苗的國家。泛美衛生局希望今年底能讓拉美拿到2.8億劑疫苗。

窮國難取得疫苗

COVAX首批將有36國能率先獲得疫苗，其中26國自行出資配送，10國藉由COVAX平台贊助配送。不過《邁阿密先驅報》提到，哥國已經向COVAX下訂2000萬劑疫苗，不過加上COVAX，該國目前實際到貨只有約40萬劑，加上疫苗施打速度緩慢，對該國欲達成全民接種的目標是很大的挑戰。

南美洲超過5000萬人確診、120萬人死亡，WHO預計該區需要有至少7000萬人施打疫苗才能勉強控制疫情，但拉美各國在國際上取得疫苗仍非常困難，僅憑COVAX平台分配，不知道要等到什麼時候，欲與其他國際大廠買又排不上隊，國內政客更因疫苗陷入醜聞，即使目前COVAX疫苗終於陸續到貨，但整體疫情狀況仍顯悲觀。

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