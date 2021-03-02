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中國新增11例新冠肺炎確診 皆境外移入

中央社 / 台北2日電
中國1日新增11例境外移入的2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）確診患者，分別為四川4例，廣東3例，天津1例，上海1例，河南1例，陝西1例。無症狀感染者則新增6例，也都是境外移入。 （新華社）
中國1日新增11例境外移入的2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）確診患者，分別為四川4例，廣東3例，天津1例，上海1例，河南1例，陝西1例。無症狀感染者則新增6例，也都是境外移入。 （新華社）

中國1日新增11例境外移入的2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）確診患者，分別為四川4例，廣東3例，天津1例，上海1例，河南1例，陝西1例。無症狀感染者則新增6例，也都是境外移入。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，1日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，均為境外移入病例，分別為四川4例，廣東3例，天津1例，上海1例，河南1例，陝西1例，沒有新增死亡或疑似病例。

境外移入現有確診病例171例，現有疑似病例1例。累計確診病例5020例，累計治癒出院病例4849例，無死亡病例。

無症狀感染者新增6例，都是境外移入。當日轉為確診病例2例、解除醫學觀察15例。尚在醫學觀察的無症狀感染者243例，其中240例為境外移入。

截至3月1日24時，中國大陸現有確診病例200例，累計治癒出院病例8萬5087例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例8萬9923例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者97萬9150人，尚在醫學觀察的密切接觸者4824人。

此外，香港特別行政區累計確診1萬1019例，其中出院1萬547例，死亡200例；澳門特別行政區累計確診48例，其中47例已出院。

新冠肺炎 COVID-19

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