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香港增14例確診 港府：將加快讓市民接種疫苗

中央社 / 香港1日電

香港官員今天表示，當局將在有序及安全的情況下加快為市民施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，而至今已有2萬人接種了疫苗。

另外，據通報，昨天0至24時，本地新增14例確診，累計病例達1萬1019起，目前為止共造成200人病亡。

主管疫苗接種工作的公務員事務局局長聶德權下午在記者會上說，當局自2月26日起為優先群體施打疫苗後，至今已有2萬人接種了首劑疫苗。

當局首階段安排7萬人優先接種，並自今天起接受另外20萬人的預約。

聶德權說，除了上述安排，明天起有830名執業診所醫生將會收到政府分配合共6萬3000劑科與疫苗，5個優先群組的市民可自行前往接種。

他又說，當局將會安排特定市民群組接種中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）「復必泰」疫苗，預定本週三（3日）起接受預約，醫護人員首先於6日接種。

當局初步安排為14萬人施打「復必泰」。

食物及衛生局局長陳肇始在記者會上說，當局展開施打科興疫苗以來，有一名老人因為心悸而送醫，目前情況穩定。

她說，此事是否與疫苗有關，或是這名長者本身的疾病所觸發，有待專家評估。

陳始肇重申，科興疫苗和「復必泰」疫苗是有效的，接種效益大於風險。

港府共向3家疫苗製造商達成採購協議，分別是科興疫苗、「復必泰」疫苗以及英國阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）與英國牛津大學研發的不可複製性病毒載體疫苗。

港府至今收到了100萬劑科興疫苗和近60萬劑「復必泰」疫苗

本地5類優先接種疫苗的人群分別是：醫療機構人員、60歲以上人士、安老及殘疾院舍人員、必要的公共服務人員（包括紀律部隊和郵政人員）以及跨境運輸人員（包括司機及機組人員）。

這5類優先群組約240萬人，占人口的32%左右。

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