余茂春：新冠疫情大流行 反映中共政權本質

前美國政府中國政策顧問余茂春受訪表示，新冠病毒（COVID-19）疫情大流行反映了中共政權的本質。對於世衛組織專家說病毒極不可能從實驗室洩漏，他覺得他們「極不負責任」。

前美國國務卿蓬佩奧與及其中國政策顧問囊余茂春日前投書華爾街日報，指中共對病毒研究著迷，卻不重視實驗室生物安全規範，如此作為危害全球。美國之音（VOA）今天刊出對余茂春的專訪，他進一步說明。

余茂春說，新冠病毒（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的大流行反映了中國共產黨政權的本質。中共本身就是「理論中毒」最深的一個共產主義政黨，最根本的理論有二：第一是共產黨的偉大光榮正確，第二是社會主義制度的優越性；各種運動都是要證明這兩個理論的優越性。

他說，2003年SARS病毒流行之後，中共就以大躍進式急功近利的方法「全國動員起來研究病毒」，全國上下有好幾十家研究病毒的生物研究所，中國科學家在10年多一點的時間裡已經發現了將近2000種新病毒，與全世界花了200年才發現的病毒種類相當。

他說，發表文章的重點不是病毒產生於自然或實驗室，「重點是中國的生物安全系統非常不健全」。

余茂春的理據之一是，曾擔任武漢病毒研究所黨委書記的袁志明長期宣導改進中國的生物安全系統，他和同行提出很多問題，說中國的生物安全沒有達到國際標準。

他說，武漢病毒研究所獲得了P4的最高生物安全級別後，美國駐中國大使館的兩名官員前去訪問，了解了病毒所很多情況。其中一名官員同時也是生化專家，他向美國國務院報告，認為武漢病毒研究所安全管理程序不佳，人員素質不好，生化安全方面有很多問題。

此外，中國武漢病毒研究所表面上有很多國際合作，但余茂春說，這種合作主要是「取」不是「給」，很不透明。該研究所30多名全職研究人員都是中國人，只有一個在德州大學任職的華人，其核心研究都是高度機密和排外的。

疫情爆發後的一個多月，中共總書記習近平2020年2月14日在中央全面深化改革委員會會議上要求，把「生物安全」納入國家安全體系，盡快推動發布「生物安全法」，加快構建國家生物安全法律法規體系。

余茂春說，如果沒有生物研究管理方面的弱點或漏洞、沒有發生違規的事件，習近平沒有必要說這些話。

此外，余茂春表示，中國國家衛健委在去年1月1日就電話命令武漢病毒研究所，要銷毀最早的病患身上病毒樣本，嚴令控制資料發表。

一直有各種訊息稱，因為地方官員對黨中央想瞞疫情但瞞不住，導致疫情爆發，余茂春說，「其實不是，而是自上而下的」。

儘管世衛組織專家赴中國調查的正式報告尚未發布，但其成員先前已經表示「病毒極不可能是從實驗室出來的」。對此，余茂春認為這些專家「極不負責任」，並說世衛組織不敢得罪中國，「其領導層基本被中國綁架了，但下面具體管事的人對中國非常不滿」。

他並認為，這次中國同意世衛組織專家進入武漢，是想要讓他們證明中共對病毒最早的說法：即病毒是從海鮮市場流出來的。他們希望世衛組織去找到另外一個動物宿主，只是一直找不到。

余茂春表示，中國共產黨對全中國的資源進行壟斷，而且壟斷全世界與中國社會的接觸方式和管道，所以中國是一個高度集權、高度壟斷的國家。上述習近平去年2月講話重點，一是立即頒布生物安全法，彌補生物安全的漏洞；二是要全面控制輿論宣傳。中共急功好利、不求實際帶給中國人民帶來了無數災難。