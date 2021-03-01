港府加快為市民接種2019冠狀病毒疾病疫苗

香港當局自上月26日起為特定市民接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後，正加接種步伐，優先群組預約接種的意願頗為積極。

港府購買的中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的100萬劑滅活疫苗（克爾來福）上月19日抵港，當局隨即於同月26日為多個優先群組接種，包括60歲以上市民。

當局首階段只安排7萬人接種，在預約頭一兩天已迅速額滿，各人自26日起陸續到自己指定的中心接種，至今沒有嚴重不良反應。

本地媒體報導，昨天有一名老人接種後表示心跳加快，但有醫學專家指與接種疫苗無關。

在實施首階段接種疫苗後，當局準備展開第二階段接種，共有20萬個名額，並自今早起接受優先群組預約。

據報導，當局早上9時接受預約後，截至上午11時半，已有約10萬人經網上系統預約，網上排隊登記需要超過1個小時，反應積極。

政府除了安排為優先群體接種疫苗外，也向民營診所提供大量科興疫苗。據報導，明天起，一般市民可以自行到這些診所施打疫苗。

但有民營診所指出，獲分配的疫苗數量很少，無法滿足需求。市民到這些診所接種的話，可以獲得政府資助。

接照規定，科興疫苗需要接種兩劑，接種時間差距為28日。

港府共向3間疫苗製造商達成採購疫苗協議，它們分別是科興疫苗、中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）「復必泰」疫苗，以及英國阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）與英國牛津大學研發的不可複製性病毒載體疫苗。

近60萬劑「復必泰」疫苗上週已抵港，當局正安排民眾接種。

雖然優先群組接種疫苗意願高，但頭兩階段預約接種的只有27萬人，只占香港745萬人口的3.6%，距離政府期待的集體免疫目標尚遠。

另據調查，本地上年紀的人比較願意接種疫苗，年輕人的意願卻不高。也有人指出，「反送中」運動後，許多年輕人對政府的政策採取不合作態度，當中包括拒絕接種疫苗。