中國新增19例新冠肺炎確診 皆境外移入

中國2月28日新增19例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診，皆為境外移入。新增無症狀感染者13例，也都是境外移入。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，2月28日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例19例，均為境外移入病例，分別為四川9例，廣東6例，北京2例，上海2例。沒有新增死亡或疑似病例。

境外移入現有確診病例171例，現有疑似病例1例。累計確診病例5009例，累計治癒出院病例4838例，無死亡病例。

無症狀感染者則新增13例，都是境外移入。當日轉為確診病例1例、解除醫學觀察15例，尚在醫學觀察的無症狀感染者254例，其中249例為境外移入。

截至2月28日24時，中國大陸現有確診病例210例，累計治癒出院病例8萬5066例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例8萬9912例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者97萬8836人，尚在醫學觀察的密切接觸者4715人。

此外，香港特別行政區累計確診1萬1005例，其中出院1萬536例，死亡199例；澳門特別行政區累計確診48例，其中47例已出院。