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從中國進口原料 巴西生產疫苗有望

德國之聲 / 德國之聲

德國之聲中文網）本周六（2月27日），一批疫苗原料抵達巴西裡約熱內盧，這批貨物用於生產1220萬劑阿斯利康疫苗。不少巴西人寄希望於這些從中國進口的藥品原料：在全球疫苗供不應求的情況下，這個拉美國家希望能夠減少對外國供應商的依賴，自己生產疫苗。 

更多閱讀：疫苗分配懸殊 譚德塞批“世界正處道德淪喪的邊緣”

巴西裡約熱內盧Fiocruz生物醫學中心的疫苗廠被認為是拉美最大的疫苗工廠。不過因為缺少原料，疫苗產量微弱。 巴西也是全球受疫情影響最嚴重的國家之一。

隨著原材料的抵達，巴西可以加大疫苗產量，按照計劃，到今年年中，Fiocruz計劃生產1.1億劑阿斯利康疫苗。在下半年，可以再次生產同等數量的疫苗。

到目前為止，巴西新冠病毒感染人數已超過1050萬人，僅次於美國和印度。根據近日統計，巴西新冠累計死亡病例數超過25萬。盡管疫情嚴重，但疫苗接種在1月份才啟動。巴西總統雅伊爾·博爾索納羅最初淡化新冠病毒的風險，一度拒絕出台限制公眾生活等防疫措施。

更多閱讀：巴西衛生部長：亞馬遜變種傳染力強三倍

文木 / 李魚（德新社）

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新冠肺炎 COVID-19 德國 疫苗 巴西 疫情

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