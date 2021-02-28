香港新增22確診 再添1例死亡
香港官方今天公布，全港27日共新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診22例，其中17例為本土個案。另外，一名確診患者於昨晚11時許病逝。到目前為止，香港累計死亡199例。
綜合香港電台、香港01報導，香港衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今天在疫情記者會作上述公布，並指出17例本土個案中有4例感染源不明。另外，還有10多例為初步確診個案（一採陽性）。
政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇則就日前餐廳爆發的群聚感染指出，先前爆發的第4波疫情在農曆年節已接近結束。但因當局過早放寬社交距離措施，重燃病毒傳播鏈。
另外，香港昨天晚間11時許新增一例死亡個案，為一名因跳舞導致群聚感染的73歲男性患者。
據香港官方統計，至目前為止，香港累計確診及疑似個案1萬1006例，死亡個案199例。
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