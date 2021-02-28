聽新聞
test
0:00 / 0:00

嬌生疫苗獲美FDA核准使用 加速美疫苗接種

聯合新聞網 / 記者田思怡／即時報導
嬌生疫苗獲得FDA委員會推薦，很快就獲得批准。路透
嬌生疫苗獲得FDA委員會推薦，很快就獲得批准。路透

美國食品藥物管理局（FDA）27日核准嬌生集團（Johnson & Johnson）研發的單劑疫苗的緊急使用，成為繼輝瑞和莫德納之後，第三種獲美國准許的疫苗。

此疫苗安全有效，對重症的防護力為85%，可100%防止住院和死亡。整體防護力約66%，其中在美國為72%，南非為64%，可見對預防南非變種病毒有效，是其一大優勢。嬌生疫苗只需注射一劑，可在普通冰箱保存3個月，負作用比輝瑞和莫德納輕微，且價格便宜，有助加速美國的疫苗接種。

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

首批復星／BNT 58.5萬劑抵港

首批復星／BioNTech復必泰新冠疫苗昨分別運抵香港和澳門，香港下周開始接受這種疫苗的預約，澳門則今日開始預約。香港特...

圖表看疫情／紐西蘭再爆社區感染 確診者染疫一周未隔離

紐西蘭最大城市奧克蘭從28日起再度實施封城措施至少7天，因為當地又發現1起社區病例。據法新社報導，令人擔憂的情況是，這起最新病例是已經染疫一個星期卻沒有隔離的患者。

教廷駐伊拉克大使染疫 不影響教宗下週首訪行程

負責安排教宗方濟各（Pope Francis）下週訪問伊拉克行程的教廷駐伊拉克大使萊斯科瓦爾今天表示，他的2019冠狀病...

嬌生疫苗獲美FDA核准使用 加速美疫苗接種

美國食品藥物管理局（FDA）27日核准嬌生集團（Johnson & Johnson）研發的單劑疫苗的緊急使用，成為繼輝瑞和莫德納之後，第三種獲美國准許的疫苗...

圖表看疫情／英近2000萬人接種疫苗 新增確診和死亡雙降

27日公布的官方數據顯示，英國境內總共有1970萬人已接種第一劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，且新增確診和染疫死亡病例都較前一天減少。

陸首款單劑疫苗上市 年產5億劑

大陸首個腺病毒載體新冠疫苗已在二月廿五獲批附條件上市，此款疫苗是全球第一個進入臨床的新冠疫苗，歷時一年多的研發，只需施打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。