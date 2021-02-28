聽新聞
test
0:00 / 0:00
嬌生疫苗獲美FDA核准使用 加速美疫苗接種
美國食品藥物管理局（FDA）27日核准嬌生集團（Johnson & Johnson）研發的單劑疫苗的緊急使用，成為繼輝瑞和莫德納之後，第三種獲美國准許的疫苗。
此疫苗安全有效，對重症的防護力為85%，可100%防止住院和死亡。整體防護力約66%，其中在美國為72%，南非為64%，可見對預防南非變種病毒有效，是其一大優勢。嬌生疫苗只需注射一劑，可在普通冰箱保存3個月，負作用比輝瑞和莫德納輕微，且價格便宜，有助加速美國的疫苗接種。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言