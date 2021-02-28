嬌生疫苗獲美FDA核准使用 加速美疫苗接種

美國食品藥物管理局（FDA）27日核准嬌生集團（Johnson & Johnson）研發的單劑疫苗的緊急使用，成為繼輝瑞和莫德納之後，第三種獲美國准許的疫苗。

此疫苗安全有效，對重症的防護力為85%，可100%防止住院和死亡。整體防護力約66%，其中在美國為72%，南非為64%，可見對預防南非變種病毒有效，是其一大優勢。嬌生疫苗只需注射一劑，可在普通冰箱保存3個月，負作用比輝瑞和莫德納輕微，且價格便宜，有助加速美國的疫苗接種。