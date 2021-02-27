香港新增33例確診 一餐廳群聚感染致疫情上升

香港今天新增33例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，創近日新高，主要是一家位於商城內的餐廳爆發群聚感染，病例持續增加中。

綜合香港01、商業電台報導，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天下午公布，香港新增確診33例，其中本土就占31例，且有10例傳播源頭不明。另外還新增初步確診（一採陽性）20例。

香港尖沙咀K11 Musea商場名潮食館24日被通報爆發群聚感染後，今天新增15例確診，該餐廳19日中午共有76人用餐，衛生防護中心已經追蹤到61人。

據報導，衛生防護中心昨晚更新病患行蹤，再增加18家餐廳上榜，因為去過名潮食館的確診病患曾到訪多家餐廳。

張竹君表示，由於尖沙咀K11 Musea商場全棟可能有隱性傳播，所有在這個商場工作的人都要強制檢測。她也呼籲在2月19日或以後去過K11 Musea的市民，應觀察個人狀況，有需要盡快去檢測。

據官方通報，香港迄今累計確診病例已達1萬984例。