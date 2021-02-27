中國首款單劑疫苗問世 院士陳薇：年產能5億劑

中國已推出4款針對2019冠狀病毒疾病的疫苗，其中只有一款是腺病毒載體疫苗、僅需單劑接種即可。帶領研發的專家陳薇說，此疫苗今年內產能可達5億劑，目前資料顯示效果可維持6個月。

中國國家藥品監督管理局25日批准兩款2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗有條件上市，其中康希諾生物公司重組病毒疫苗「克威莎」（5型腺病毒載體）是由康希諾生物和中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所所長、中國工程院院士陳薇的團隊所共同開發。

央視新聞報導，陳薇26日在白岩松主持的新媒體直播節目上，說明這款疫苗的效果、安全和產能。

陳薇說，他們所研發的是基因工程疫苗，最大特點是能快速化生產，今年產能可達5億劑。由於此疫苗只需要打1劑，代表可供5億人接種。

陳薇說，以在巴基斯坦所做1萬8000多人的觀察，克威莎的重症保護率能達到90%以上。到現在為止，「沒有發現跟疫苗相關的嚴重不良反應，也沒有發現跟其他疫苗有不一樣的特別特殊的不良反應」。

對此疫苗的效果，目前的資料顯示可以支撐6個月。如果6個月以後疫情還沒有結束，陳薇表示，打完一針疫苗6個月後再打一針增強型，可以有10倍、20倍免疫反應的增高。

此外，克威莎疫苗的使用沒有年齡上限。

陳薇在節目中還稱，中國的疫苗研發在世界上位於第一方陣，過程中「一定要有自信」。