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中國新增10例確診 皆為境外移入

中央社 / 台北27日電

中國官方今天通報，26日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）10例，均為境外輸入病例，半數為境外輸入廣東的病例。

根據中國國家衛健委網站，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團26日報告新增確診病例10例，均為境外輸入病例，其中：廣東5例，陝西2例，天津1例，上海1例，四川1例。新增疑似病例1例，為在上海的境外輸入病例。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者8例（均為境外輸入）；當日轉為確診病例2例（均為境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者258例（境外輸入248例）。

至26日，中國現有確診病例230例，累計報告確診病例8萬9887例，累計治癒出院病例8萬5021例，累計死亡病例4636例，現有疑似病例2例。

港澳部分，目前為止，香港特別行政區累計1萬950例（出院1萬493例，死亡198例），澳門特別行政區48例（出院47例）。

新冠肺炎 COVID-19

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