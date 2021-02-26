香港新增24例確診 含18起本土感染
香港的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情回升。衛生部門今天通報，新增24例確診，其中18起本土病例。
官方香港電台報導，香港單日個案回升，昨天0至24時，新增24例確診，包括18起本土感染，其中1起感染源頭不明。
報導並說，香港今天正式展開COVID-19疫苗施打計畫，先前透過網上預約的優先群組市民，可赴5間社區疫苗接種中心以及醫管局轄下18間普通科門診診所，接種中國大陸的科興疫苗。
據報導，頭兩個星期的預約已經額滿。負責統籌接種計畫的港府公務員事務局局長聶德權說，將於下星期一（3月1日）重開網上預約，並增設3間社區接種中心。
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