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中國新增6例確診 都是境外移入

中央社 / 台北26日電

中國官方今天通報，新增6例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都是境外移入病例。

據中國國家衛生健康委員會官網，25日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診6例，均為境外移入病例（上海4例，廣東2例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

當日新增治癒出院43例，解除醫學觀察的密切接觸者496人，重症病例與前一日持平。

境外移入現有確診156例（無重症病例），現有疑似病例1例。累計確診病例4974例，累計治癒出院4818例，無死亡病例。

截至25日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診244例（其中重症1例），累計治癒出院8萬4997例，累計死亡4636例，累計報告確診8萬9877例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者97萬7734人，尚在醫學觀察的密切接觸者7828人。

港澳部分，目前為止，香港特別行政區累計1萬926例（出院1萬474例，死亡198例），澳門特別行政區48例（出院47例）。

新冠肺炎 COVID-19

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