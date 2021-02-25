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外媒：中國承諾 美外交官豁免於肛拭子檢測

中央社 / 台北25日電
肛拭子採樣示意圖。（取材自微博）
肛拭子採樣示意圖。（取材自微博）

VICE世界新聞引述美國國務院表示，美國已針對外交官在中國須接受肛門拭子檢測一事，向中國外交部抗議。中國外交部則稱，外交官豁免於這項檢測，形容之前的事件是「弄錯了」。

中國北京自1月底開始，對部分出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的社區居民，進行肛拭子檢測。一些海外入境者也被要求接受這項檢測，華盛頓郵報之前報導，其中包括一些美國外交官。

報導引述美國國務院發言人24日表示，他們從未同意過肛拭子檢測，在獲知有美國外交官接受這項檢測後，已直接向中國外交部抗議。

這名發言人說，中國向美國保證，這項檢測是「弄錯了」（in error），並指外交人員豁免肛拭子檢測。

他說，美國已指示自己的外交官拒絕接受這項檢測。

VICE就此事詢問中國外交部，但未獲回應。

美國國務院發言人強調，國務院致力於維護外交官和他們家人的「尊嚴」，以符合「維也納外交關係公約」等其他外交法規定。

報導指，目前不清楚有多少美國外交官或他們的家人已接受過這項檢測。

據中國官方和醫學專家指出，之所以採用肛拭子檢測，是因COVID-19病毒在部分染疫者腸道中存活的時間，比在呼吸道中更久，這種檢測可降低漏診的風險。

新冠肺炎 COVID-19

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