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中南部空汙向北擴散！ 環保署預警：雙北等地紅害到明天

香港新增13確診 其中3例源頭不明

中央社 / 台北25日電

香港官方宣布，今天新增13例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中3例為源頭不明的本土病例。目前累積確診達1萬927例。

香港衛生防護中心下午公告，今天新增的13例確診個案中，僅1例為境外移入，其餘12例均為本土病例，其中3例源頭不明。

為因應中國大陸疫情發展，公告並稱，從26日起取消針對14日內到訪陝西省的人士，抵港派發病毒測試樣本瓶的規定，不過若未獲豁免檢疫，抵港後仍必須在指定地點接受14天強制檢疫。

至於過去14日曾到訪黑龍江省、北京、河北省、吉林省及上海，並從陸路口岸抵港的人士，維持派發樣本瓶。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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