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COVAX疫苗配窮國 首批由迦納取得

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
非洲國家迦納成為首個獲得COVAX疫苗的國家，但國際間疫苗分配不均的狀況仍非常嚴重。（Photo by Ilya Plekhanov on Wikimedia under CC 4.0）
非洲國家迦納成為首個獲得COVAX疫苗的國家，但國際間疫苗分配不均的狀況仍非常嚴重。（Photo by Ilya Plekhanov on Wikimedia under CC 4.0）

窮國終於也可以獲得疫苗。WHO近日宣布，各國瘋搶的COVAX疫苗將率先分發至非洲國家迦納，下一個獲得疫苗的國家將是也位於非洲的象牙海岸，COVAX預計今年將為落後國家施打20億劑疫苗，試圖減緩貧富國間疫苗分配不均的問題。目前掌握4億劑疫苗的英國則表示，有剩的疫苗將會供應貧國。

目前世界大國的疫苗數量幾乎都夠國內民眾施打數輪。加拿大雖未獲得疫苗，但其下訂的疫苗數可讓全國民眾施打5次，英國3.6次、歐盟2.7次、澳洲2.5次、美國則是2次。相較之下，巴西僅有55%民眾能施打疫苗、印尼38%、非洲聯盟38%、印度與沙烏地更只有4%。

優先配送非洲國家

根據《英國廣播公司》報導，WHO近日表示，首批COVAX疫苗將於下周抵達非洲國家迦納，將會獲得60萬劑的劑量，迦納政府預計先讓醫護人員優先施打，WHO表示，由於迦納承諾會將疫苗快速分配，而且符合COVAX提出的規定，因此決定先配給疫苗。

另外，COVAX平台也表示，下一個能獲得疫苗的國家是迦納的鄰國象牙海岸。COVAX分發的這批疫苗是AZ疫苗，已經通過WHO的認證，因此在迦納施打並不是進行疫苗人體試驗。COVAX平台也會協助較窮困的國家建置疫苗運送與冷鍊處理系統。

疫苗仍分配不均

迦納目前全國超過8.7萬人確診、580人死亡。這次分送是COVAX的開始，不過COVAX目前還差20億美元才能達成今年對窮國施打20億劑疫苗的目標，外界也對WHO緩慢的疫苗進程有諸多批評，且紐約公衛學院教授夸吉認為，60萬劑對人口3000萬的迦納仍不夠，用完這批還是要跟國際買疫苗。

根據《CNBC》報導，目前僅英國首相強森表態，願意將英國施打完後多於的疫苗分配給較窮的國家，另外英國政府將協助廠商縮短疫苗研發時程，強森並呼籲富國要展現團結心，組成聯盟協助窮國疫苗分配。

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