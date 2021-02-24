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以色列接種率近5成 疫苗證實可阻斷新冠肺炎傳播

中央社 / 台北24日電

台大公衛學者陳秀熙今天指出，以色列疫苗接種率居全球之冠，研究證實疫苗除可降低新冠肺炎感染風險，也可阻斷傳播。然而，病毒快速變異，疫苗也須快速改良，像是兩隻兔子在賽跑。

台大公共衛生學院教授陳秀熙、台北醫學大學教授陳立昇等人帶領的研究團隊，今天舉行防疫科學線上直播，解析COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）最新國際疫情。

陳秀熙表示，新冠肺炎疫苗開發的迅速，可能是疫苗史上的奇蹟，但各國把關沒有放鬆，臨床試驗仍相當嚴謹。目前全球五洲疫苗接種劑數，已超過感染數，接種率最高的國家分別是以色列、英國、智利、美國、塞爾維亞。

疫苗是否有效，是近來國際社會關注的焦點。學界最新研究指出，以色列從去年12月就開始施打輝瑞疫苗，至今接種率已接近50%，居世界之冠，透過檢測證實，疫苗除了可以降低感染風險，也可阻斷傳播，施打疫苗後的1到14天可下降30%感染比例，15到28天可下降75%；有打過疫苗者的病毒量也低於未打者。

然而，以色列今年1月初開始第三次封城措施，現階段流行下降的主要原因，究竟是來自封城還是疫苗，學界相當關注。研究指出，以色列60歲以上完成兩劑施打者超過8成，60歲以下則是2成。60歲以上族群的流行曲線，相較更快速且大幅的下降，住院率也有下降；比較第三次封城和第二次封城（去年10月）的流行曲線，也發現這次加上疫苗後，控制疫情更為有效。

從行政角度分析，以色列接種速度快速的關鍵，首先是屬中央集權國家，基礎設施建設完善，政府能迅速介入管控。第二是衛生保健系統完善。第三是對疫苗超前部署和及早採購，並設定優先施打名單及克服冷鏈問題。

巴西也同樣處於疫苗施打階段，目前接種率為3.2%，但以中國科興疫苗（Sinovac）為主，加上一部分阿斯特捷利康（Astra Zeneca）疫苗。在整體流行曲線上，有效病例再生數仍在1以上，且14天致死率仍在2%左右，顯示疫情仍持續發展。陳秀熙表示，依據目前的科學證據，對中國疫苗的效益須持「非常保留」的態度，但也可能與巴西較晚開始施打，以及出現變種病毒有關。

陳秀熙表示，疫苗的出現，讓遏止新冠肺炎流行出現一線曙光，近期各種研究的陸續發表，希望越來越大，可以期待國與國間逐漸可以打開大門、恢復正常生活。

然而疫苗持續發展，病毒也不斷在變異，陳秀熙形容這樣的賽跑絕對不是「龜兔賽跑」，而是兩隻兔子在跑，彼此都跑得很快。未來可能朝多價疫苗的方向發展，有待科學界繼續努力。

新冠肺炎 COVID-19

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