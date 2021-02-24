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中國增12例境外移入確診

中央社 / 台北24日電

中國23日新增了12例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都是境外移入病例，本土確診持續零新增。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）23日共新增12例COVID-19確診病例，都是境外移入病例，分別是上海的3例、四川2例、陝西2例、天津1例、江蘇1例、浙江1例、山東1例和廣東1例。

當天沒有新增本土確診，也沒有新增死亡病例。在疑似病例部分，上海通報了3宗境外移入個案。

國家衛健委統計，截至23日，中國現有370例確診，累計治癒出院8萬4858例，累計死亡4636例，累計報告確診8萬9864例，現有疑似病例3例。累計追蹤到的密切接觸者有97萬7301人，還在醫學觀察的密切接觸者則有8183人。

在無症狀感染者方面，中國23日共新增9例，當天轉確診2例，當天解除醫學觀察18例，還在醫學觀察的無症狀感染者共有291例。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬896例，其中1萬427例已經出院，197例死亡。澳門特別行政區則有48例，其中47例已出院。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

香港新增12例確診 約7萬人預約接種疫苗

2月23日新冠肺炎全球最新情報

中國維持本土零新增 有10例境外移入病例

中國21日新增11例確診 皆境外移入

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