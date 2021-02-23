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一德國市長 涉嫌搶先接種新冠疫苗遭停職

德國之聲 / 德國之聲中文網
本周一（2月22日），警方搜查了德國中部城市哈勒的市長辦公室，早先有報道稱，該市官員提前接種冠狀病毒疫苗。 圖／德國之聲中文網
本周一（2月22日），警方搜查了德國中部城市哈勒的市長辦公室，早先有報道稱，該市官員提前接種冠狀病毒疫苗。 圖／德國之聲中文網

本周一（2月22日），警方搜查了德國中部城市哈勒的市長辦公室，早先有報道稱，該市官員提前接種冠狀病毒疫苗。全德國眼下正盡力保障優先安排衛生工作者、老年人和有先天性疾病者接種免疫。疫苗供不應求。

檢方表示，對涉事官員可能的指控是非法挪用國家提供的疫苗。根據聯邦關於剩余疫苗的政令，優先接種疫苗對象應是被認為更易感染COVID-19新冠病毒者。

薩克森-安哈爾特州政府指責哈勒市長維甘德（Bernd Wiegand）在至少585起接種案中違反了規定。

維甘德市長本人上周末全面駁斥相關指責，他稱，上月，由於一時無法聯系到最優先級的接種者，他本人及擁有「中心法定職能」的其他官員接種疫苗是正確的。他告知，接種者中包括市議會和危機管理小組的29名成員。

疫苗來自薩克森-安哈爾特州？

本周一，該州州長哈澤羅夫（Reiner Haseloff）對媒體表示，薩克森-安哈爾特州位於前東德，將是德國的疫苗生產中心之一。該州現已有３個疫苗生產基地，提供BioNTech-輝瑞和阿斯利康疫苗。

哈澤羅夫稱，鑑於與前蘇聯打交道的經驗，該州居民對在當地建立俄羅斯衛星五號疫苗的生產線不持異議。

他還表示，在上世紀60年代初的冷戰時期，受惠於蘇聯與美國科學家阿爾伯特-薩賓（Albert Sabin）的一次罕見合作，東德人得以較早接種小兒麻痺疫苗。後來一段時間裡，由於冷戰的意識形態，導致西方國家政府否認這一更佳疫苗方案，不過，西方最終還是采用了該方案。

凝煉／李魚（德新社、路透社）

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新冠肺炎 COVID-19 德國 新冠疫苗

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