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香港新增12例確診 約7萬人預約接種疫苗

中央社 / 台北23日電

香港衛生部門今天通報，新增12 例COVID-19確診，包括1例境外移入及11例本土病例。當地疫苗接種計畫今起接受網上預約，截至下午4時已有7萬人登記。

據香港電台報導，香港新增的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土病例中，有3例感染源頭不明；境外移入個案則來自菲律賓，並檢出變種病毒株N501Y。

另外，當地新增一採初步陽性個案有10多例。截至目前，香港累計確診達1萬897例。

報導也提到，港府的COVID-19疫苗接種計畫今天開始接受網路預約，截至下午4時，由2月26日至3月11日兩星期的預約已經額滿，共有約7萬名市民在網上預約接種第一劑和第二劑疫苗。

據報導，香港私人診所最快3月2日起可為市民施打疫苗。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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