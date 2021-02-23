新冠疫苗施打有成效 英國死亡數下降64%

疫苗開始大規模施打後，對疫情產生明顯抑制作用。以蘇格蘭數據為例，在歷經兩個月、超過110萬人接種疫苗後，已接種的蘇格蘭人住院率下降了85%，而英國的數據則顯示，從1月22日每日死亡人數達到峰值（1164人）後，至今下降了64%，在85歲以上的老年人口中更下降的66%。其他國家如美國、以色列都在大規模接種疫苗後出現樂觀成果。

經濟學人報導，雖然第二波疫情（以2020年秋冬開始起算）已經奪去超過160萬人性命，還出現變種病毒，但同時全世界已有2億多劑疫苗在92個國家施打。以美國為例，目前已有16%的成年人接種第一劑疫苗，根據NBC報導，拜登政府希望在就職100天內達到施打1.5億劑的目標，而疫苗也逐漸出現效用，目前美國的新冠死亡人數自疫苗開始大範圍施打以來，每14天就下降一半。

另外在以色列，因為疫苗接種起步快，死亡人數和住院率都有明顯下降，在英國也因為早在去年12月8日就開始大規模施打，目前開始出現效用，這也讓強森政府受到鼓舞，並宣佈從22日開始分階段放鬆防疫限制，並且計劃從3月8日開始逐步開放學校（北愛爾蘭、蘇格蘭和威爾士則有各自的時間表）。

蘇格蘭於22日發表的報告，追蹤了從12月8日到本月15日接種疫苗的110萬人的健康狀況，數據顯示輝瑞疫苗讓已接種的蘇格蘭人住院率下降了85%，牛津疫苗則降低了94%，不過報告認為疫苗效力不見得和疫苗本身有關，較有可能取決於接種者的年齡與個人體質差異。

來自英國的公開數據也切合類似的趨勢。新冠每日死亡人數在1月22日達到峰值（1164人），此後逐步下降了64%，尤其85歲以上的老年人口死亡率更是下降了66%，住院率也有明顯改善，雖然研究單位認為，數據還需要更多資料佐證，如區域性差異，但對於當局已經是一大好消息。

媒體則分析，英國是世界上第一個開始大規模接種疫苗的國家，過去兩個月有31%的成年人至少完成第一劑的施打，到了1月24日已有280萬名80歲以上的人口（約為80%）完成第一劑疫苗接種，而英國的捷報有助於鼓勵其他還有疑慮的國家。

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