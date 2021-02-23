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中國維持本土零新增 有10例境外移入病例

中央社 / 台北23日電
中國22日共新增10例2019冠狀病毒疾病確診病例，都是境外移入確診，本土確診維持零新增。 新華社
中國22日共新增10例2019冠狀病毒疾病確診病例，都是境外移入確診，本土確診維持零新增。 新華社

中國22日共新增10例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，都是境外移入確診，由廣東省和山西省通報。本土確診維持零新增。

中國國家衛健委網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團22日共報告新增10例COVID-19確診病例，都是境外移入病例，包括廣東的9例，和山西的1例。當天沒有新增本土確診，也沒有新增死亡或疑似病例。

國家衛健委統計，截至22日，中國共有374例確診，累計治癒出院8萬4842例，累計死亡4636例，累計報告確診8萬9852例，現有疑似病例1例。累計追蹤到的密切接觸者有97萬6922人，還在醫學觀察的密切接觸者則有8002人。

在無症狀感染者方面，中國22日共新增9例，當天沒有轉確診病例，當天解除醫學觀察16例，還在醫學觀察的無症狀感染者則有302例。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬884例，其中1萬404例出院，197例死亡。澳門特別行政區則有48例，其中47例已經出院。

新冠肺炎 COVID-19

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